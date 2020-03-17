«Удар тяжелым предметом»: сочинца выкинули из собственной машины рядом с его домом

17 Март 2020 2020-03-17T09:57:04+03:00

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Глубокой ночью в сочинскую городскую больницу № 4 обратился местный житель с ушибленной раной затылка. Он рассказал, что около 3 часов ночи, рядом с его домом на улице Пасечной, в его собственном автомобиле на него напал неизвестный.

Мужчина ударил владельца авто по голове тяжелым предметом, и попытался выкинуть его из машины на ходу. Это злоумышленнику в конце концов удалось, и он скрылся на автомобиле потерпевшего.

- По факту произошедшего проводится проверка,- рассказали «КП»-Кубань» в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU