«Удар тяжелым предметом»: сочинца выкинули из собственной машины рядом с его домом
Нападение совершено глубокой ночью
Фото КП
Изменить размер текста:
Глубокой ночью в сочинскую городскую больницу № 4 обратился местный житель с ушибленной раной затылка. Он рассказал, что около 3 часов ночи, рядом с его домом на улице Пасечной, в его собственном автомобиле на него напал неизвестный.
Мужчина ударил владельца авто по голове тяжелым предметом, и попытался выкинуть его из машины на ходу. Это злоумышленнику в конце концов удалось, и он скрылся на автомобиле потерпевшего.
- По факту произошедшего проводится проверка,- рассказали «КП»-Кубань» в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU