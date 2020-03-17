В Сочи на границе с Абхазией задержана женщина из списка федерального розыска

17 Март 2020 2020-03-17T10:08:24+03:00

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На пешеходной части международного пункта пропуска «Адлер» на границе между Россией и Абхазией сотрудниками погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю, при выезде из РФ во время проверки документов обнаружена российская гражданка, находящаяся в федеральном розыске.

Женщина разыскивалась за совершение преступления, связанного с незаконным хранением и распространением наркотиков, классифицируемого по части 3 статьи 228 УК РФ.

- Указанная гражданка установленным порядком передана инициатору розыска, - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU