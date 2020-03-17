На Кубани следователи выясняют обстоятельства пожаров, при которых погибли три человека

17 Март 2020 2020-03-17T10:46:40+03:00

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В Краснодарском крае следователями проводятся проверки по факту гибели граждан в пожарах.

Днем 16 марта инцидент произошел в хуторе Крикун. Соседи увидели, как горит дом 57-летнего местного жителя. Мужчину вытащили из здания и вызвали спасателей. Врачи оказали хозяину медицинскую помощь, но несмотря на это, он скончался. Сосед погибшего получил ожоги.

Фото: СУ СК РФ по краю

В Краснодаре при пожаре погиб 59-летний местный житель. Соседи пожилого мужчины увидели задымление в его доме. Об этом они сообщили в пожарную службу. Возгорание было локализовано, после чего в помещении нашли его тело.

Также в ночь на 17 марта горела легковушка, расположенная у одного из домов на улице Полевой в краевой столице. Супруга хозяина машины, увидев задымление вызвала сотрудников экстренных служб. Когда пожар потушили в салоне машины нашли тело погибшего 66-летнего супруга женщины.

Фото: СУ СК РФ по краю

- По предварительным данным, во всех случаях, предварительной причиной возгораний могло стать неосторожное обращение с огнем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, а также установят точные причины и очаги возгорания.

Фото: СУ СК РФ по краю

ИСТОЧНИК KP.RU