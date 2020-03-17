«Уж лучше вы к нам..»: в Сочи задержана бывшая директриса детсада с Колымы

17 Март 2020 2020-03-17T11:32:17+03:00

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Сотрудниками СК России в аэропорту Сочи, задержана жительница Магадана, ранее работавшая на Колыме заведующей детсадом. 54-летняя женщина пыталась вылететь с курорта за границу. Ранее следственными органами управления СК России по Магаданской области в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ. Бывшую заведующую подозревают в крупном мошенничестве.

По версии следствия она, в период с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года фиктивно трудоустроила двух местных жительниц в возглавляемый ею детский сад на должности воспитателей.

При этом в детсаду были оформлены документы, позволяющие регулярно выплачивать зарплату за мнимую «работу» воспитательниц. Деньги шли в карман заведующей, которая таким способом сумела собрать более 1 миллиона рублей, а затем решила удариться в бега.

В настоящее время по уголовному делу бывшей заведующей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

- По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Для участия в производстве следственных и процессуальных действий обвиняемая будет этапирована в Магадан,- говорится в сообщении СУ СК по Магаданской области.

ИСТОЧНИК KP.RU