2020-03-17T12:57:51+03:00
Общество

В Сочи из-за коронавируса два весенних фестиваля перенесли на следующий год

Они должны были состояться на курорте «Роза Хутор»
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
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Двух крупных спортивно-развлекательных мероприятия должны были провести на горном курорте «Роза Хутор» в конце марта-начале апреля. Это спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp и высокогорный карнавал BoogelWoogel.

- Оба мероприятия перенесены на следующий год. Таким образом, организаторы выполняют постановление администрации региона о запрете на проведение мероприятий с участием более 1000 человек, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Представитель пресс-службы обратила внимание, что «Роза Хутор» работает в обычном режиме, днем туристы катаются на горных лыжах и сноуборде, а вечером выбирают программы apres-ski.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , в Сочи действует режим повышенной готовности, полностью запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные, культурные и иные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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