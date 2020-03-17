17 Март 2020 2020-03-17T13:06:56+03:00

В Краснодаре в туалете поликлиники у женщины украли телефон Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Краснодара обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что в туалете поликлинике на Северной, она забыла телефон. Когда вернулась обратно, обнаружила его пропажу.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. По подозрению в краже был задержан другой посетитель медучреждения. Ранее не судимый 39-летний житель Кореновского района признался, что прихватил с собой телефон стоимостью 50 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU