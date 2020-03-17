В Краснодаре в туалете поликлиники у женщины украли телефон
В дежурную часть Краснодара обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что в туалете поликлинике на Северной, она забыла телефон. Когда вернулась обратно, обнаружила его пропажу.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. По подозрению в краже был задержан другой посетитель медучреждения. Ранее не судимый 39-летний житель Кореновского района признался, что прихватил с собой телефон стоимостью 50 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
ИСТОЧНИК KP.RU