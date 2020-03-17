Житель Сочи задержан при получении посылки с наркотиками из Бельгии
Житель Сочи заказал в Бельгии наркотическое вещество и получил его почте. Только вот при получении посылки с бупренорфином был задержан оперативниками таможни.
Ведомство возбудило уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Бупренорфин представляет собой белый порошок, применяемый в медицине при сильных болях. Он вызывает привыкание почти такой же силы, как и морфин.
Как установили таможенники, в посылке из Бельгии находилось 19 с половиной граммов наркотика для личного потребления.
- По факту обнаружения наркотика возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ , - говорится в сообщении пресс-службы Южного таможенного управления.
ИСТОЧНИК KP.RU