Житель Сочи задержан при получении посылки с наркотиками из Бельгии

17 Март 2020 2020-03-17T13:14:29+03:00

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Житель Сочи заказал в Бельгии наркотическое вещество и получил его почте. Только вот при получении посылки с бупренорфином был задержан оперативниками таможни.

Ведомство возбудило уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Бупренорфин представляет собой белый порошок, применяемый в медицине при сильных болях. Он вызывает привыкание почти такой же силы, как и морфин.

Как установили таможенники, в посылке из Бельгии находилось 19 с половиной граммов наркотика для личного потребления.

- По факту обнаружения наркотика возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ , - говорится в сообщении пресс-службы Южного таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU