2020-03-17T13:26:05+03:00
Общество

В Краснодаре для жильцов общежития по улице Дзержинского приобрели четыре двухкомнатные квартиры

Еще 28 помещений - в процессе закупки
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Всего для расселения общежития по Дзержинского, 125/8 необходимо приобрести 32 квартиры и выплатить компенсации владельцам 11 помещений. 8 собственников уже получили компенсации, с 3 идет работа по заключению соглашений.

- Для расселения тех, кто живет в муниципальных помещениях, нужно приобрести 32 квартиры - 28 однокомнатных и 4 двухкомнатных. Двухкомнатные квартиры уже купили, сейчас идет оформление права собственности на них. Уже в конце марта их планируется передать жильцам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Фактически мы уже начали расселение этого аварийного общежития. Это здание действительно в ужасном, угрожающем состоянии. С учетом всех необходимых процедур процесс расселения планируем завершить летом этого года, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Также администрация города предложила всем жильцам общежития при необходимости временно переехать в маневренный фонд. Пока поступила одна заявка на предоставление такого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курганинском районе в аварии пострадали 4 человека
В Краснодаре для жильцов общежития по улице Дзержинского приобрели четыре двухкомнатные квартиры
Житель Сочи задержан при получении посылки с наркотиками из Бельгии
В Краснодаре в туалете поликлиники у женщины украли телефон
В Сочи из-за коронавируса два весенних фестиваля перенесли на следующий год
Кубанские спортсменки одержали победу на первенстве России по борьбе
Центровой «Локомотива-Кубани» записал обращение к болельщикам из карантина
В Краснодарском крае 67-летней женщине удалили три злокачественных новообразования
На Кубани следят за ценами на социально значимые продукты
В Адыгее ввели запрет на массовые мероприятия с участием более 300 человек и свободное посещение в детских садах
В Сочи посещаемость учебных учреждений снизилась на 20-30 процентов
В Сочи закрыли несколько помещений крупного ТРЦ
«Уж лучше вы к нам..»: в Сочи задержана бывшая директриса детсада с Колымы
На Кубани по-прежнему подтвержден только один случай заболевания коронавирусом
Юбилей Победы на Радио «КП»: в Краснодаре запустили спецпроект «Письма с фронта»
На Кубани следователи выясняют обстоятельства пожаров, при которых погибли три человека
На Кубани кассир-операционист автошколы присвоила больше 3 миллионов рублей
На Кубани с 18 марта введут свободное посещение школ
В Сочи на границе с Абхазией задержана женщина из списка федерального розыска
«Удар тяжелым предметом»: сочинца выкинули из собственной машины рядом с его домом
В Сочи двухлетний малыш выпил бензин во время прогулки
В Краснодаре вместе с ремонтом Красных Партизан благоустроят пешеходные зоны
В мэрии Сочи решают вопрос с обеспечением горожан медицинскими масками
В Калининском районе врач-терапевт комиссии незаконно выдала гражданам медицинские заключения
Представители Кубани успешно выступили на всероссийском турнире по восточному боевому единоборству
Стал известен подрядчик, который построит первый этап трассы Краснодар-Керчь
В Краснодаре мужчина украл велосипед и продал его случайному прохожему