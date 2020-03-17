В Краснодаре для жильцов общежития по улице Дзержинского приобрели четыре двухкомнатные квартиры

17 Март 2020 2020-03-17T13:26:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего для расселения общежития по Дзержинского, 125/8 необходимо приобрести 32 квартиры и выплатить компенсации владельцам 11 помещений. 8 собственников уже получили компенсации, с 3 идет работа по заключению соглашений.

- Для расселения тех, кто живет в муниципальных помещениях, нужно приобрести 32 квартиры - 28 однокомнатных и 4 двухкомнатных. Двухкомнатные квартиры уже купили, сейчас идет оформление права собственности на них. Уже в конце марта их планируется передать жильцам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Фактически мы уже начали расселение этого аварийного общежития. Это здание действительно в ужасном, угрожающем состоянии. С учетом всех необходимых процедур процесс расселения планируем завершить летом этого года, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Также администрация города предложила всем жильцам общежития при необходимости временно переехать в маневренный фонд. Пока поступила одна заявка на предоставление такого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU