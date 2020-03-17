В Курганинском районе в аварии пострадали 4 человека

17 Март 2020 2020-03-17T13:38:11+03:00

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16 марта около 16:40 на автомобильной дороге Курганинск-Красное Поле произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 4 человека.

По предварительным данным, 31-летний водитель «ВАЗ 21102» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с «ВАЗ 21063» под управлением 26-летнего мужчины. После «ВАЗ 21063» врезался в забор, а другая легковушка загорелась.

В результате ДТП пострадали 2-летний мальчик, и две девочки 13 и 15 лет. Также травмы различной тяжести получила 19-летняя девушка из автомобиля «ВАЗ 21063». Пассажиры не были пристегнуты, а самый маленький ребенок перевозился без детского кресла.

- Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. Выяснилось, что водитель «ВАЗ 21063» был без прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU