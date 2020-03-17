2020-03-17T14:05:04+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется выставка «Творчество-жизнь моя»

Она будет работать с 20 по 26 марта
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств откроется новый проект «Творчество-жизнь моя». Здесь с 20 по 26 марта пройдет персональная выставка живописи и скульптуры Юрия Николаевича Шлопова.

- Основу экспозиции составят живописные работы. Пейзажи в творчестве Юрия Николаевича занимают особое место. Выставку также дополнит серия скульптур в миниатюре, которая познакомит зрителя с обликом православных храмов России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Юрий Николаевич создал коллекцию с воспроизведением точных деталей. Такие копии кажутся довольно реалистичными, некоторые экземпляры практически не отличить от оригинала. Дополнят выставку красивые формы кораблей разных эпох.

ИСТОЧНИК KP.RU

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