В Краснодаре откроется выставка «Творчество-жизнь моя»
В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств откроется новый проект «Творчество-жизнь моя». Здесь с 20 по 26 марта пройдет персональная выставка живописи и скульптуры Юрия Николаевича Шлопова.
- Основу экспозиции составят живописные работы. Пейзажи в творчестве Юрия Николаевича занимают особое место. Выставку также дополнит серия скульптур в миниатюре, которая познакомит зрителя с обликом православных храмов России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Юрий Николаевич создал коллекцию с воспроизведением точных деталей. Такие копии кажутся довольно реалистичными, некоторые экземпляры практически не отличить от оригинала. Дополнят выставку красивые формы кораблей разных эпох.
ИСТОЧНИК KP.RU