В Анапе бывшего гаишника приговорили к 200-тысячному штрафу за аферу с алкотестером

17 Март 2020 2020-03-17T15:06:29+03:00

ДПСнику показалось, что шофер был подшофе, потому предложил ему медосвидетельствование

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Преступление произошло еще в июле 2019 года. Тогда подсудимый патрулировал дороги в Анапе. Во время разговора с водителем остановленной машины инспектор предложил ему пройти медосвидетельствование. ДПСнику показалось, что шофер был подшофе.

- После того, как водитель сделал выдох в алкотестер, инспектор указал на дисплей, на котором были изображены символы, не связанные с исследованием паров выдыхаемого воздуха, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - После чего он обвинил водителя в том, что он находится в состоянии опьянения.

Но гаишник тут же поспешил предложить мужчине свою помощью. За 50 тысяч рублей он был готов закрыть глаза на случившееся и не составлять протокол об административном правонарушении.

- Получив от водителя указанную сумму, инспектор распорядился ей по собственному усмотрению, - уточняют в суде.

Факт совершения преступления сотрудником ДПС выявлен и задокументирован оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В итоге перед судом предстал уже бывший инспектор ДПС. Его признали виновным в мошенничестве и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

- Суд также наложил арест на имущество подсудимого, который сохранен до исполнения приговора, - добавляют в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU