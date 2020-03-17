2020-03-17T15:37:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре пенсионера хотят отправить на принудительное лечение за убийство супругов лопатой

Дело уже направили в суд
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Кристина БРАЖНИКОВАФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Совсем скоро перед судом предстанет 78-летний мужчина, который, как считает следствие, убил в апреле прошлого года семейную пару.

Из материалов дела следует, что вечером 21 апреля пенсионер подшофе ехал на велосипеде по улице Урупской хутора Родниковского Новокубанского района.

- Недалеко от дома 83-летнего пенсионера и его 76-летней супруги он потерял равновесие и упал, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - После этого он прошел во двор дома семейной пары, где взял лопату и нанес пожилым мужчине и женщине удары в область головы и тела.

Крики супругов услышала соседка, которая вызвала полицию.

- Пострадавшие пенсионеры были госпитализированы, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Но, несмотря на оказанную медпомощь, 2 мая скончалась 76-летняя потерпевшая, а 12 мая - ее 83-летний супруг.

По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено - убийца страдает хроническим психическим расстройством. Это лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Фигуранта на время следствия заключили под стражу.

- Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлено в суд, - говорят «КП» - Кубань» в кубанском Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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