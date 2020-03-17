Новые серии «Ну, погоди!» будут сняты при участии сочинского горного курорта

17 Март 2020 2020-03-17T15:38:39+03:00

«Союзмультфильм» и «Роза Хутор» подписали соглашение о сотрудничестве

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Киностудия «Союзмультфильм» и горный курорт «Роза Хутор» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по созданию нового сериала «Ну, погоди!». Церемония подписания состоялась в Москве.

- Помимо создания сериала киностудия «Союзмультфильм» с брендом «Ну, погоди!» станет официальным партнером ряда мероприятий на курорте «Роза Хутор», в том числе совместных проектов, рассчитанных на семейную аудиторию, - сообщили в пресс-службе курорта.

Всего будет снято 26 серий мультфильма. Причем, Волка и Зайца переоденут и откорректируют их поведение так, чтобы сделать героев понятными современным детям.

ИСТОЧНИК KP.RU