За елки ответит: экс-чиновник из Тихорецка потребовал взятку, чтобы разрешить продажу хвойных перед Новым годом

17 Март 2020 2020-03-17T18:03:28+03:00

Его посадили на три года в колонию общего режима

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Эта история тянется с декабря позапрошлого года. Тогда 58-летний краснодарский бизнесмен обратился к 33-летнему заместителю главы Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района с вопросом о торговле елками на территории населенного пункта. Видимо, хотел получить разрешение и узнать о необходимых для этого документах. Чиновник заявил, что мужчина попал сразу по адресу. Мол, именно он и курирует данные вопросы. И потребовал с краснодарца 15 тысяч рублей. Мужчина согласился, даже не подозревая, что денежка пойдет в карман собеседника.

- Он согласился на это, так как полагал, что действия чиновника законны, и он получит соответствующие разрешительные документы, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК региона.

В назначенный день бизнесмен вновь приехал в Тихорецкий район, чтобы заплатить.

- Мужчина передал фигуранту имеющиеся 5 тысяч рублей, а остальную сумму пообещал отдать после продажи, - рассказали в ведомстве.

В конце декабря экс-замглавы, прогуливавшийся в станичным улицам, увидел своего 58-летнего товарища и потребовал 10 тысяч. Об этом требовании продавец сообщил полицейским. На следующий день, 26 декабря 2018 года, он вновь встретился с чиновникам и передал ему сумму. Дальнейшие действия злоумышленника были пресечены силовиками.

Следователь собрал достаточную базу доказательств и передал дело в суд. По решению суда экс-чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года пребывания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU