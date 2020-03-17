2020-03-17T18:47:55+03:00
Общество

Поликлиники и больницы Краснодарского края переходят на карантинный режим работы из-за коронавируса

Это необходимо, чтобы избежать скопления людей в отделениях
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.ruФото: admkrai.ru
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Коронавирус заполнил собой все новостное пространство и внес коррективы в самые различные сферы жизни. Добрались изменения и до медцчреждений. Так, поликлиники и больницы Краснодарского начнут работать в особом карантинном режиме. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей в отделениях.

- Больницы региона вводят дополнительные противоэпидемиологические меры и ограничивают посещение больных, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Посетители не будут допускаться в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием.

Кроме того. на Кубани упрощают получение больничных и рецептов на лекарства.

- Все жители края, находящиеся на карантине, могут оформить больничный лист дистанционно, позвонив на круглосуточную горячую линию минздрава или в местную медорганизацию, - уточняют в администрации региона.

Пациенты, которые состоят на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями, могут получить выписку рецептов на льготные препараты на дому. Для этого нужно позвонить в свою поликлинику по месту жительства.

- В случае необходимости медработников будут отправлять в командировки в пункты обсервации или другие организации, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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