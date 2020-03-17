Поликлиники и больницы Краснодарского края переходят на карантинный режим работы из-за коронавируса
Коронавирус заполнил собой все новостное пространство и внес коррективы в самые различные сферы жизни. Добрались изменения и до медцчреждений. Так, поликлиники и больницы Краснодарского начнут работать в особом карантинном режиме. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей в отделениях.
- Больницы региона вводят дополнительные противоэпидемиологические меры и ограничивают посещение больных, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Посетители не будут допускаться в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием.
Кроме того. на Кубани упрощают получение больничных и рецептов на лекарства.
- Все жители края, находящиеся на карантине, могут оформить больничный лист дистанционно, позвонив на круглосуточную горячую линию минздрава или в местную медорганизацию, - уточняют в администрации региона.
Пациенты, которые состоят на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями, могут получить выписку рецептов на льготные препараты на дому. Для этого нужно позвонить в свою поликлинику по месту жительства.
- В случае необходимости медработников будут отправлять в командировки в пункты обсервации или другие организации, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU