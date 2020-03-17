В Краснодаре 26-летний мужчина может отправиться в тюрьму за покушение на дачу взятки

17 Март 2020 2020-03-17T21:09:14+03:00

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Все произошло 12 марта 2020 года. По версии следствия, утром 26-летнего мужчину доставили в дежурной части полиции на транспорте на станции Кавказской для административного разбирательства. Его заподозрили в незаконном потреблении наркотических средств без назначения врача.

Правда, сам мужчина долго упирался. В итоге решил за 30 тысяч рублей решить проблему - деньги он протянул сотруднику полиции. За это он должен был не составлять административный материал и отпустить его. Однако правоохранитель отказался принять вознаграждение.

- На 26-летнего мужчину завели за покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. следователя контрольно-следственного отдела Южного СУТ СК России Нелли Аверкова. - Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

Теперь мужчине грозит тюремное заключение на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU