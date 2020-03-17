3 года за взятку в 15 тысяч: в Тихорецке экс-заместителю главы сельского поселения вынесли приговор

17 Март 2020 2020-03-17T20:37:25+03:00

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В Тихорецке бывший заместитель главы сельского поселения услышал приговор. Его признали виновным в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

Как установлено в суде, в начале декабря 2018 года 58-летний краснодарец записался на прием к 33-летнему заместителю главы сельского поселения. Он хотел попросить разрешение на торговлю елками в станице. Чиновник сказал, что готов помочь, правда, за свое содействие потребовал 15 тысяч рублей.

- Краснодарец согласился на это, так как полагал, что действия чиновника законны, и он получит соответствующие разрешительные документы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

При следующей встрече чиновник потребовал передать ему деньги для получения разрешения на торговлю. Мужчина протянул ему пять тысяч рублей, а остальное пообещал отдать позже.

- 25 декабря 2018 года фигурант, увидев, что мужчина продает елки на одной из улиц сельского поселения, потребовал от него отдать всю сумму, - добавляют в СУ СК по региону.

Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы. 26 декабря злоумышленника задержали оперативные сотрудники полиции.

Чиновнику дали 3 года лишения свободы - отбывать наказание мужчине надлежит в колонии общего режима.

- Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU