2020-03-17T20:46:28+03:00
Общество

На Кубани из-за коронавируса запретили посещать интернаты для престарелых и инвалидов

Ограничения распространяются и на детские дома
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.ruФото: admkrai.ru
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Новые меры предприняли в Краснодарском крае для борьбы с распространением коронавируса. Власти региона издали распоряжение – ограничить визиты родственников и прочих лиц, которые навещают постояльцев пансионатов для престарелых и инвалидов. Кроме того, запрет коснется и детских домов.

– Сейчас в таких учреждениях проживают порядка 10 400 человек, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве труда и соцразвития края. - Чтобы их защитить и ограничить распространение инфекции, в соответствии с постановлением губернатора, вводится запрет на посещение.

Кроме того, каждые два часа в учреждениях проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Сами комнаты часто проветривают, а после используют устройства и средства обеззараживания воздуха.

- Особое внимание уделяется и контролю состояния здоровья соцработников, - говорят в администрации региона. - Им каждый день измеряют температуру, при плохом самочувствии сотрудников сразу же отправляют домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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