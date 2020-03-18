18 Март 2020 2020-03-18T07:33:35+03:00

Из-за ремонта их пустят по другой ветке

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В Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят движение. Это произойдет из-за ремонта на пересечении путей в районе улицы Дмитриевская Дамба.

- С 18 по 23 марта с 22:00 трамваи № 6 и №7 обойдут участок ремонта по другой ветке. Также № 20 и №22 в это время суток изменят маршруты движения. Только это будет 18 и 19 марта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, в маршрутах произойдут следующие изменения:

- трамваи № 6 и № 7 с 18 по 23 марта после 22:00 пойдут от конечной остановки «Димитрова» по Железнодорожной, Гоголя и далее по установленным маршрутам;

- трамваи № 20 и № 22 после 22:00 18 и 19 марта пойдут в объезд ремонтируемого участка по Островского, Клинической и далее по установленным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU