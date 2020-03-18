В Геленджике турист из Республики Беларусь упал с Маркотхского хребта

18 Март 2020 2020-03-18T08:02:47+03:00

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Четверо парней из Республики Беларусь приехали в Геленджик. Они решили полюбоваться городом с Маркотхского хребта. Когда возвращались обратно, один из парней оступился рядом с обрывом и сорвался вниз.

Его нога, которая застряла между скальными породами, остановила падение и возможные тяжелые последствия. Товарищи вызвали сотрудников из службы спасения. Две бригады выехали на место ЧП.

- Первыми на место происшествия прибыли сотрудники «Кубань-СПАС», через несколько минут там же была бригада «Аварийно-спасательной службы Геленджика». Восемь спасателей в полной темноте искали пострадавшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Когда парня нашли, ему аккуратно освободили ногу от каменного плена и оказали первую медицинскую помощь. В течение часа спасатели осторожно спускались его с горы. Внизу туриста передали медикам. Его доставили в отделение травматологии больницы Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU