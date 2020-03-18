18 Март 2020 2020-03-18T08:20:42+03:00

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В Сочи в нацпарке стартовал #пернатыйчеллендж. В рамках первого этапа проекта на кордоне Пслух Краснополянского участкового лесничества развесили синичники, а также осмотрели и привели в порядок установленные ранее.

В научных целях такие «домики» закрепляют на высоте, позволяющей наблюдать гнездовую жизнь птиц. Для этого у синичников делается съемная крышка, присваивается порядковый номер. В конце мая к месту развески отправится исследовательская группа, которая соберет данные о лесных видах птиц.

- Проект «Пернатый челлендж» направлен на распространение знаний об особенностях орнитофауны Сочи. В течение года специалисты нацпарка будут наблюдать за птицами, проводить занятия, мастер-классы по изготовлению и развеске искусственных гнездовий, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU