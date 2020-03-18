18 Март 2020 2020-03-18T08:36:27+03:00

Житель Краснодара попросил у прохожего телефон для звонка и перевел с его счета 10 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Злоумышленника задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В Краснодаре на улице Промышленной незнакомец попросил у мужчины телефон, чтобы кому-то позвонить. Местный житель помог прохожему, а потом обнаружил списание со своего банковского счета 10 тысяч рублей. После этого он обратился в полицию.

- Правоохранители установили владельца банковской карты, на счет которой перевели деньги. По подозрению в мошенничестве задержали ранее не судимого 26-летнего краснодарца. Он признался в содеянном, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU