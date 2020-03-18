2020-03-18T09:04:52+03:00
Общество

В Анапе в технополисе «ЭРА» расскажут о современных методах защиты в киберпространстве

19 и 20 марта здесь пройдет конференция
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: era-tehnopolis.ruФото: era-tehnopolis.ru
Изменить размер текста:

В Анапе специалисты гражданских и военных вузов страны, а также предприятий промышленности расскажут о современных методах защиты в киберпространстве. 19 и 20 марта в технополисе «ЭРА» пройдет конференция.

В ходе пленарного заседания прозвучит доклад начальника Технополиса, генерал-лейтенанта Ивановского Владимира Сергеевича. Он представит взгляд военной науки и расскажет о направлениях исследований ведущихся лабораториях наукограда. Молодые ученые также выскажут свои идеи по совершенствованию системы защиты информации в киберпространстве.

- Участники конференции готовы предложить современные методы предотвращения подобных угроз. Согласно заявленной программе, их насчитывается более 50, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЭРА.

Пройдет и круглый стол, на котором участники рассмотрят возможное сотрудничество с научно-производственными предприятиями, заявившими свои проекты для совместных исследований на площадке Технополиса «ЭРА».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани и в Адыгее будет лавиноопасно
Кубанский спортсмен завоевал награду национального первенства
Пять атмосфер для памятника. В Сочи грязь со скульптур смывают каналопромывочной машиной
На Кубани под колесами «БМВ» погибла 64-летняя женщина
В Сочи жителям и туристам рекомендуют платить в транспорте безналом
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Несколько машин ночью сгорели в Краснодаре
Таможенный пост аэропорт Краснодар стал лучшим в России
На Кубани 17-летний парень погиб, надышавшись газом из баллончика
На Кубани гендиректор организации задолжал 6 работникам зарплату
В мэрии Сочи приостановлен личный прием граждан
В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Павлова отключат светофоры
Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе по-прежнему подтвержден только один случай заражения
В горах Сочи прогнозируют налипание мокрого снега
Присяжные признали жителя Анапы, который выстрелил в мужчин из охотничьего ружья, виновным
В Тихорецком районе при пожаре в частном доме погиб 42-летний мужчина
В водах Ейского лимана задержали браконьеров
По номеру 112 в Сочи можно узнать достоверную информацию по коронавирусу
В Тихорецком районе мужчина снял с банковской карты знакомого 50 тысяч рублей
В Анапе в технополисе «ЭРА» расскажут о современных методах защиты в киберпространстве
Житель Краснодара попросил у прохожего телефон для звонка и перевел с его счета 10 тысяч рублей
В Сочи в нацпарке стартовал #пернатыйчеллендж
В Геленджике турист из Республики Беларусь упал с Маркотхского хребта
В Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят движение
В Краснодаре 26-летний мужчина может отправиться в тюрьму за покушение на дачу взятки
На Кубани из-за коронавируса запретили посещать интернаты для престарелых и инвалидов
3 года за взятку в 15 тысяч: в Тихорецке экс-заместителю главы сельского поселения вынесли приговор