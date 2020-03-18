В Анапе в технополисе «ЭРА» расскажут о современных методах защиты в киберпространстве

18 Март 2020 2020-03-18T09:04:52+03:00

19 и 20 марта здесь пройдет конференция

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В Анапе специалисты гражданских и военных вузов страны, а также предприятий промышленности расскажут о современных методах защиты в киберпространстве. 19 и 20 марта в технополисе «ЭРА» пройдет конференция.

В ходе пленарного заседания прозвучит доклад начальника Технополиса, генерал-лейтенанта Ивановского Владимира Сергеевича. Он представит взгляд военной науки и расскажет о направлениях исследований ведущихся лабораториях наукограда. Молодые ученые также выскажут свои идеи по совершенствованию системы защиты информации в киберпространстве.

- Участники конференции готовы предложить современные методы предотвращения подобных угроз. Согласно заявленной программе, их насчитывается более 50, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЭРА.

Пройдет и круглый стол, на котором участники рассмотрят возможное сотрудничество с научно-производственными предприятиями, заявившими свои проекты для совместных исследований на площадке Технополиса «ЭРА».

ИСТОЧНИК KP.RU