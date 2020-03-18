2020-03-18T09:23:00+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе мужчина снял с банковской карты знакомого 50 тысяч рублей

Теперь ему светит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецком районе мужчина снял с банковской карты знакомого 50 тысяч рублейВ Тихорецком районе мужчина снял с банковской карты знакомого 50 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Тихорецком районе потерпевший выпивал со своим знакомым. В какой-то момент он передал ему банковскую карту для покупки продуктов и сообщил пин-код. При этом он установил максимальную сумму покупки в 2 тысячи рублей. Однако злоумышленник потратил больше 26 тысяч рублей, а также снял еще 50 тысяч.

После этого мужчина обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось вычислить злоумышленника. Его задержали и доставили в отдел полиции.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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