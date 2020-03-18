2020-03-18T09:35:02+03:00
Происшествия

В водах Ейского лимана задержали браконьеров

Мужчины ловили рыбу 100 метровыми лесковыми сетями
Александра ПОДУШКО
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В водах Ейского лимана задержали браконьеровВ водах Ейского лимана задержали браконьеровФото: Архив "КП"
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В рамках операции «Путина» правоохранители патрулировали территорию Ейского лимана. В 150 метрах от береговой линии они задержали мужчин, которые путем брода в 80 метрах друг от друга, ловили рыбу 100 метровыми лесковыми сетями.

Оба браконьера ранее не судимые жители Щербиновского района. Ущерб, который они причинили водным биологическим ресурсам, составил более 30 тысяч рублей. Снасти вместе с уловом были изъяты на период проверки.

Место, где браконьеры рыбачили, является миграционным путем к участку нереста для тарани и запретным для ее добычи.

- Были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч.1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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