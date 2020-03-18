В Тихорецком районе при пожаре в частном доме погиб 42-летний мужчина

18 Март 2020 2020-03-18T09:55:47+03:00

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Рано утром 18 марта на улице Пролетарской в станице Архангельской произошло возгорание в одной из комнат частного дома. Местные жители, увидев возгорание, вызвали пожарных.

Сотрудники МЧС потушили огонь, после чего в комнате жилища нашли тело 42-летнего мужчины. Как установили, это хозяин дома. Предварительной причиной возгорания могло быть короткое замыкание.

Фото: СУ СК РФ по краю

- Следственным отделом организована доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU