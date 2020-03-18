В горах Сочи прогнозируют налипание мокрого снега

18 Март 2020 2020-03-18T10:21:00+03:00

Все городские службы курорта приведены в режим повышенной готовности

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В Сочи в горном кластере ожидается налипание мокрого снега. По прогнозу такая погода возможна в первой половине дня 18 апреля.

- Все городские службы курорта находятся в режиме повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели просят туристов не выходить в горы.

В минувшие выходные на горнолыжных курортах Сочи выпало до полуметра снега на высоте более 2 тыс. над уровнем моря.

ИСТОЧНИК KP.RU