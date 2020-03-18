В горах Сочи прогнозируют налипание мокрого снега
Все городские службы курорта приведены в режим повышенной готовности
Мартовский снегопад в Красной ПолянеФото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи в горном кластере ожидается налипание мокрого снега. По прогнозу такая погода возможна в первой половине дня 18 апреля.
- Все городские службы курорта находятся в режиме повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Спасатели просят туристов не выходить в горы.
В минувшие выходные на горнолыжных курортах Сочи выпало до полуметра снега на высоте более 2 тыс. над уровнем моря.
ИСТОЧНИК KP.RU