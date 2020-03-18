На Кубани гендиректор организации задолжал 6 работникам зарплату
В Лабинском районе следственный отдел СКР по краю расследует дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Стройград». Он подозревается в невыплате зарплаты шести подчиненным.
Мужчина, являясь гендиректор предприятия, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, нарушил закон. Он с июля по сентябрь 2019 года не платил зарплату шести сотрудникам. Задолженность превысила 474 тысячи рублей. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.
- Благодаря принятым следователем мерам руководитель организации на ранней стадии следствия погасил задолженность. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU