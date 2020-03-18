На Кубани гендиректор организации задолжал 6 работникам зарплату

18 Март 2020 2020-03-18T11:09:33+03:00

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В Лабинском районе следственный отдел СКР по краю расследует дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Стройград». Он подозревается в невыплате зарплаты шести подчиненным.

Мужчина, являясь гендиректор предприятия, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, нарушил закон. Он с июля по сентябрь 2019 года не платил зарплату шести сотрудникам. Задолженность превысила 474 тысячи рублей. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.

- Благодаря принятым следователем мерам руководитель организации на ранней стадии следствия погасил задолженность. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU