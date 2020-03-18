2020-03-18T11:26:04+03:00
Происшествия

На Кубани 17-летний парень погиб, надышавшись газом из баллончика

Врачи не успели его откачать
Александра ПОДУШКО
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На Кубани 17-летний парень погиб, надышавшись газом из баллончикаНа Кубани 17-летний парень погиб, надышавшись газом из баллончикаФото: Архив "КП"
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Трагедия произошла в лесном массиве поселка Первомайского Белореченского района. 17-летний ученик 11-класса находился здесь со своими приятелями.

Они решили провести страшный эксперимент - понюхать газ из баллончика. Первым был 17-летний парень. Он вдохнул опасную смесь, а потом неожиданно отключился. Остальные ребята побежали за помощью ко взрослым. Когда за ним пришли, он находился без сознания. На его теле не было видимых телесных повреждений.

Подростка экстренно доставили в фельдшерский пункт поселка Первомайского. Здесь в ходе реанимационных действий он скончался. Об этом фельдшер сообщила сотрудникам полиции.

- Место ЧП осмотрели правоохранители. Они нашли на земле газовый баллончик и пакет. Также установили, что парень на учете не состоял, у врача-психиатра не проверялся. Подросток учился в местной вечерней школе, в 11-классе, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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