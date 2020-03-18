Таможенный пост аэропорт Краснодар стал лучшим в России
Впервые коллектив таможенного поста аэропорт Краснодар был признан победителем в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного пункте пропуска». Почетный статус по итогам 2019 года сначала был получен на региональном этапе конкурса, а затем и на федеральном уровне.
– Основными направлениями деятельности поста являются: проведение таможенных операций в отношении воздушных судов международной перевозки, а также товаров, которые перевозят граждане в багаже и ручной клади, – рассказал начальник таможенного поста Павел Барманов.
- Самое пристальное внимание уделяют борьбе с контрабандой и нарушениями правил таможенного и валютного законодательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU