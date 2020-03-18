Таможенный пост аэропорт Краснодар стал лучшим в России

18 Март 2020 2020-03-18T11:48:34+03:00

Этот статус сначала был получен на региональном этапе конкурса, а затем и на федеральном уровне

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Впервые коллектив таможенного поста аэропорт Краснодар был признан победителем в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного пункте пропуска». Почетный статус по итогам 2019 года сначала был получен на региональном этапе конкурса, а затем и на федеральном уровне.

– Основными направлениями деятельности поста являются: проведение таможенных операций в отношении воздушных судов международной перевозки, а также товаров, которые перевозят граждане в багаже и ручной клади, – рассказал начальник таможенного поста Павел Барманов.

- Самое пристальное внимание уделяют борьбе с контрабандой и нарушениями правил таможенного и валютного законодательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU