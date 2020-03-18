Несколько машин ночью сгорели в Краснодаре

18 Март 2020 2020-03-18T11:59:17+03:00

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Пожар произошел в ночь на 18 марта на парковке у многоквартирного дома на улице Филатова в краевой столице.

Как сообщают местные жители, по камерам видно, что неизвестный подошел к припаркованным автомобилям, вылил на одну иномарку какую-то жидкость и поджег. После этого огонь перешел несколько соседних авто.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, заявка о возгорании пяти автомобилей поступила на пульт дежурного в 03:17. Пожарные на месте установили, что горят машины на площади 5 квадратных метров.

В 03:30 пламя было локализовано, в 03:37 - полностью ликвидировано. Тушили огонь две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС России. Никто не пострадал.

Выяснять обстоятельства происшествия будут сотрудники правоохранительных органов города.

ИСТОЧНИК KP.RU