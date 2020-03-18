2020-03-18T12:11:19+03:00
Общество

Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент

Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Решение принято для удобства пользователей, которые вынуждены в текущих условиях находиться дома.

Все зарегистрированные пользователи смогут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино. Можно посмотреть российские блокбастеры - «Притяжение», «Лед», «Лето», «Лови момент» и многие другие. В открытом доступе от сервиса more.tv популярные сериалы последних лет - «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Папик» и другие.

С учетом введения в ряде регионов добровольного посещения учебных заведений в Wink будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов (более 500 наименований), в том числе «Маша и медведь», «Смешарики», «Friends: Подружки супергерои».

Бесплатно будет доступен контент из раздела «Ростелеком. Лицей» - школьники 5-11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по таким предметам, как математика, русский язык, алгебра и геометрия. Подписчики любого возраста получили возможность прокачать цифровые знания по таким темам как интернет-вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная реальность и другие.

Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы, а также фильмы, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь великих людей на экране.

Смотреть Wink можно на любом устройстве - смартфоне и планшете (мобильные приложения Wink), телевизоре (с ТВ-приставкой или c помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV), ноутбуке или компьютере (видеопортал wink.rt.ru). Подробности о подключении Wink доступны на сайте wink.rt.ru.

Wink - это цифровой видеосервис «Ростелекома», который запущен в 2018 году и объединяет возможности интерактивного ТВ (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани и в Адыгее будет лавиноопасно
Кубанский спортсмен завоевал награду национального первенства
Пять атмосфер для памятника. В Сочи грязь со скульптур смывают каналопромывочной машиной
На Кубани под колесами «БМВ» погибла 64-летняя женщина
В Сочи жителям и туристам рекомендуют платить в транспорте безналом
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Несколько машин ночью сгорели в Краснодаре
Таможенный пост аэропорт Краснодар стал лучшим в России
На Кубани 17-летний парень погиб, надышавшись газом из баллончика
На Кубани гендиректор организации задолжал 6 работникам зарплату
В мэрии Сочи приостановлен личный прием граждан
В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Павлова отключат светофоры
Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе по-прежнему подтвержден только один случай заражения
В горах Сочи прогнозируют налипание мокрого снега
Присяжные признали жителя Анапы, который выстрелил в мужчин из охотничьего ружья, виновным
В Тихорецком районе при пожаре в частном доме погиб 42-летний мужчина
В водах Ейского лимана задержали браконьеров
По номеру 112 в Сочи можно узнать достоверную информацию по коронавирусу
В Тихорецком районе мужчина снял с банковской карты знакомого 50 тысяч рублей
В Анапе в технополисе «ЭРА» расскажут о современных методах защиты в киберпространстве
Житель Краснодара попросил у прохожего телефон для звонка и перевел с его счета 10 тысяч рублей
В Сочи в нацпарке стартовал #пернатыйчеллендж
В Геленджике турист из Республики Беларусь упал с Маркотхского хребта
В Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят движение
В Краснодаре 26-летний мужчина может отправиться в тюрьму за покушение на дачу взятки
На Кубани из-за коронавируса запретили посещать интернаты для престарелых и инвалидов
3 года за взятку в 15 тысяч: в Тихорецке экс-заместителю главы сельского поселения вынесли приговор