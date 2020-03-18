В Сочи жителям и туристам рекомендуют платить в транспорте безналом

18 Март 2020 2020-03-18T12:17:18+03:00

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Сейчас в Сочи работает 825 единиц общественного транспорта. Руководителям всех автопредприятий рекомендовано проводить дополнительную дезинфекцию машин.

Всех сотрудников транспортных компаний врачи ежедневно проверяют на симптомы ОРВИ и измеряют температуру.

- В случае необходимости, мы будем ужесточать требования к подвижному составу общественного транспорта, - рассказала «КП»-Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Ирина Горбачёва.

Для дезинфекции в общественном транспорте дважды в день специальным составом обрабатываются поручни и ручки сидений, а затем и пол.

В мэрии Сочи жителям и гостям курорта рекомендуют не платить в общественном транспорте наличными , вместо этого пользуясь банковскими или транспортными картами. Возможность для такой оплаты есть во всех автобусах города.

ИСТОЧНИК KP.RU