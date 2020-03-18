Пять атмосфер для памятника. В Сочи грязь со скульптур смывают каналопромывочной машиной

18 Март 2020 2020-03-18T12:31:07+03:00

На курорте так масштабно объекты культурного наследия приводят в порядок впервые

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В Сочи стартовала масштабная работа по подготовке значимых скульптурных композиций и мемориальных комплексов к майским праздникам. Ее проводят сотрудники сочинского водоканала совместно с администрацией города.

- Для очистки используется мощная каналопромывочная машина, струя воды из которой подается под большим давлением. Для памятников было использовано давление в пять атмосфер, - сообщил «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы водоканала Сочи Константин Бредников.

По его словам, уже отмыта добела композиция «Подвиг во имя жизни». В ближайших планах - Завокзальный мемориальный комплекс, памятники Ленину, Николаю Островскому и Петру I, скульптуры и памятные знаки в Комсомольском сквере, бюст Юрия Гагарина и стела Михаила-Архангела.

Всего к майским праздникам будут очищены от пыли и грязи 17 объектов культурного наследия в центре Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU