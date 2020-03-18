18 Март 2020 2020-03-18T12:47:01+03:00

На Кубани и в Адыгее будет лавиноопасно Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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- В горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2500 метров с 18:00 18 марта до 18:00 21 марта будет лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В этот период возможно повреждение зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднение в работе транспорта.

Жителей и гостей региона спасатели просят соблюдать меры безопасности. Нельзя выходить в горы в снегопад. Если вы уже там, необходимо следить за изменением погоды. Нужно избегать мест возможного схода лавин. Это чаще всего около склонов крутизной более 30 градусов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU