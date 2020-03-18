В Краснодаре мужчина угнал скутер за 40 тысяч рублей

18 Март 2020 2020-03-18T13:13:26+03:00

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В Краснодаре местный житель оставил скутер возле своей работы на улице Кожевенной. Транспорт он пристегнул противоугонным тросом, но это не помогло. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу техники. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

- Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Его задержали его по месту жительства на улице Коммунаров. Им оказался ранее судимый за угон 33-летний краснодарец. Он признался в содеянном и пояснил, что транспорт хотел оставить себе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU