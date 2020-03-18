2020-03-18T13:31:16+03:00
Общество

В Анапе в рамках всероссийской акции «Сад памяти» посадили березовую аллею

Участие в мероприятии принял Юрий Поляков
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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Более 80 молодых деревьев высадили на пересечении улицы Ленина и бульвара Евскина 18 марта высадили в рамках всероссийской акции «Сад памяти». Участие в этом приняли глава города Юрий Поляков, депутаты и председатель Совета Леонид Кочетов, представители ветеранских и общественных организаций, волонтеры, учащиеся казачьих классов.

Деревья – это знак памяти об участниках ВОВ. Березы закупил депутат Совета Дмитрий Дьяконенко, а следить за ними будут учащиеся школы № 7. Они пообещали ухаживать за саженцами и поддерживать чистоту на новой аллее.

- Это только первый этап создания «Сада памяти» в Анапе, деревья также высадят во всех сельских округах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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