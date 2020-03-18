На Кубани приезжий из Москвы украл телефон и попытался вынести телевизор из чужого дома
В дежурную часть по Кавказскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что из ее дома неизвестный украл телефон, а также пытался вынести телевизор.
Злоумышленник попал в здание, разбив окно. Он прихватил телефон и попытался вынести телевизор. Но техника оказалась крупногабаритной, из-за этого подозреваемый оставил ее и скрылся.
На месте происшествия неизвестный наследил - оставил следы пальцев рук. При проверке по базе установили личность обвиняемого. Его объявили в федеральный розыск. Вскоре парня задержали в Москве.
- На приезжего из другого региона завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU