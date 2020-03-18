18 Март 2020 2020-03-18T13:47:58+03:00

На Кубани приезжий из Москвы украл телефон и попытался вынести телевизор из чужого дома Фото: Архив "КП"

Но техника не прошла через разбитое окно

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В дежурную часть по Кавказскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что из ее дома неизвестный украл телефон, а также пытался вынести телевизор.

Злоумышленник попал в здание, разбив окно. Он прихватил телефон и попытался вынести телевизор. Но техника оказалась крупногабаритной, из-за этого подозреваемый оставил ее и скрылся.

На месте происшествия неизвестный наследил - оставил следы пальцев рук. При проверке по базе установили личность обвиняемого. Его объявили в федеральный розыск. Вскоре парня задержали в Москве.

- На приезжего из другого региона завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU