2020-03-18T14:31:55+03:00
Общество

Кубань экспортировала мясо птицы на 12,3 миллионов долларов

8,2 тысячи тонн было продано в 2019 году
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В прошлом году Краснодарский край продал за рубеж 8,2 тысячи тонн мяса птицы на сумму 12,3 млн долларов. На одном из предприятий, специализирующихся на его производстве, побывал сегодня, 18 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Эта отрасль сельского хозяйства дает быстрый экономический эффект. Птица быстро растет, - цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края. - У вас все в этом направлении получается - и упаковать, и продать. Поэтому власти региона готовы поддерживать такой бизнес.

Надо сказать, что в прошлом году предприятию был предоставлен льготный кредит в 50 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что регион поставил цель нарастить объем экспорта продукции животноводства в денежном выражении до 27 млн долларов. Всего же объем экспорта сельхозпродукции должен вырасти до 3,8 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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