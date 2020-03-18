2020-03-18T17:05:06+03:00
Общество

В Сочи из-за угрозы распространения COVID-19 закрыта граница с Абхазией

Ограничения на въезд введены до 1 мая
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы Сочинской таможниФото пресс-службы Сочинской таможни
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В Сочи с 18 марта ограничен въезд через государственную границу с Абхазией. Это мера касается иностранных граждан и лиц без гражданства. Как уточнили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, данная мера введена в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р. < p> - Ограничения введены, чтобы обеспечить нераспространение новой короновирусной инфекции на территории России, - говорится в сообщении пресс-службы.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что ограничения не коснуться сотрудников диппредставительств и консульских учреждение в РФ, членов официальных делегаций, водителей автомобилей международных рейсов и нескольких других профессиональных групп.

На сайте МИД Абхазии сообщается, что граждане республики, у которых есть российские паспорта, смогут въезжать в Россию без ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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