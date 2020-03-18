В Сочи прибывают специалисты для тестирования приезжих на наличие коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T16:52:10+03:00

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В режиме видеоконференции с районами города 18 марта прошло в Сочи заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Как отмечается, заболевших COVID-19 в городе по-прежнему не выявлено. При этом в один только аэропорт Сочи каждый день прибывают от 6 до 7 тысяч пассажиров из различных регионов. К тому же вскоре в Сочи ожидается достаточно массовый заезд семей с детьми, весенние каникулы для которых значительно продлены.

Для обеспечения контроля за состоянием этих людей сочинский отдел Роспотребнадзора привлекает все новых специалистов для тестирования граждан.

- Если мы до этого делали исследование 24-25 человек в сутки, то начиная уже с сегодняшнего дня лаборатория будет усилена специалистами из Новороссийска и Ставрополья. У нас будет возможность делать исследования до 300 человек, - сообщил на заседании оперативного штаба начальник сочинского отдела Роспотребнадзора Владимир Оробей.

ИСТОЧНИК KP.RU