2020-03-18T16:52:10+03:00
Общество

В Сочи прибывают специалисты для тестирования приезжих на наличие коронавируса

Возможности сочинской лаборатории по тестированию кратно возрастут
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Заседание штаба в мэрии Сочи. Фото МКУ "Агентство Инком"Заседание штаба в мэрии Сочи. Фото МКУ "Агентство Инком"
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В режиме видеоконференции с районами города 18 марта прошло в Сочи заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Как отмечается, заболевших COVID-19 в городе по-прежнему не выявлено. При этом в один только аэропорт Сочи каждый день прибывают от 6 до 7 тысяч пассажиров из различных регионов. К тому же вскоре в Сочи ожидается достаточно массовый заезд семей с детьми, весенние каникулы для которых значительно продлены.

Для обеспечения контроля за состоянием этих людей сочинский отдел Роспотребнадзора привлекает все новых специалистов для тестирования граждан.

- Если мы до этого делали исследование 24-25 человек в сутки, то начиная уже с сегодняшнего дня лаборатория будет усилена специалистами из Новороссийска и Ставрополья. У нас будет возможность делать исследования до 300 человек, - сообщил на заседании оперативного штаба начальник сочинского отдела Роспотребнадзора Владимир Оробей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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