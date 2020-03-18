В храмах Сочи ввели санитарные меры из-за угрозы коронавируса
В храмах Сочи в связи с угрозой распространения вируса COVID-19 стали использовать дезинфицирующие растворы, одноразовую посуду и перчатки.
В воскресных школах, которые открыты при церквях, для детей введён режим свободного посещения. Лекции Епархиальных катехизаторских курсов переведены в онлайн-режим.
- Дистанционно свои богослужения проводят и сочинские протестантские церкви, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Все санитарные меры будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Как сообщалось ранее, в кубанских храмах дезинфицируют все контактные поверхности, в том числе кресты и иконы.
Напомним, что духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края ограничило работу мечетей. Теперь пятничной проповеди в храмах не будет до 20 апреля. А также лекций и других массовых мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU