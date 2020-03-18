2020-03-18T16:49:47+03:00
Общество

В храмах Сочи ввели санитарные меры из-за угрозы коронавируса

Используются дезрастворы, одноразовая посуда и перчатки
Юлия БАРАНОВА
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Кафедральный собор святого равноапостольного великого князя Владимира в Сочи Фото с сайта hram-vladimira-sochi.ruКафедральный собор святого равноапостольного великого князя Владимира в Сочи Фото с сайта hram-vladimira-sochi.ru
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В храмах Сочи в связи с угрозой распространения вируса COVID-19 стали использовать дезинфицирующие растворы, одноразовую посуду и перчатки.

В воскресных школах, которые открыты при церквях, для детей введён режим свободного посещения. Лекции Епархиальных катехизаторских курсов переведены в онлайн-режим.

- Дистанционно свои богослужения проводят и сочинские протестантские церкви, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Все санитарные меры будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Как сообщалось ранее, в кубанских храмах дезинфицируют все контактные поверхности, в том числе кресты и иконы.

Напомним, что духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края ограничило работу мечетей. Теперь пятничной проповеди в храмах не будет до 20 апреля. А также лекций и других массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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