2020-03-18T16:52:00+03:00
Общество

Реклама «заряженных» счетчиков в интернете - наказуема

С начала 2020 года специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» выявили 17 интернет-сайтов, распространяющих информацию о продаже «заряженных» приборов учета электроэнергии, магнитов и других устройств, используемых для искажения фактическо
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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По всем фактам материалы переданы в прокуратуру. Работа четырех сайтов решением суда признана незаконной и заблокирована.

Сегодня в интернете все чаще появляются рекламные объявления, призывающие граждан приобретать «модифицированные» приборы учета электроэнергии. Речь, как правило, идет либо о счетчиках, оснащенных магнитами, либо с дистанционным управлением. Подобная реклама нарушает пункт 1 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38–ФЗ «О рекламе». Действия незаконных рекламодателей попадают под статью, для мошенников предусмотрено наказание по статье 14.3 КоАП РФ и штрафные санкции со стороны Роскомнадзора и судебных органов.

Напомним потребителям, что наказание несут и покупатели незаконных приборов учета, занижающих реальные показания потребленной электрической энергии, а также самовольное вмешательство в работу электросчетчиков, которое влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Для граждан - от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей. За особо крупные хищения - вплоть до исправительных работ.

Энергетики напоминают, что действия похитителей электроэнергии не только сказываются на качестве и надежности энергоснабжения, но и наносят ущерб добросовестным потребителям. Сообщить о случаях несанкционированного подключения к сетям и энерговоровства можно, обратившись на круглосуточную прямую линию «Россети Кубань»: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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