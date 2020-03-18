2020-03-18T17:59:47+03:00
Общество

В Сочи внедорожник столкнулся в тоннеле с двумя машинами

Его водитель с места аварии доставлен в больницу
Юлия БАРАНОВА
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Фото места аварии из соцсетейФото места аварии из соцсетей
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В Сочи днём 18 марта произошла серьезная авария в одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта. В ДТП столкнулись три машины.

- По предварительным данным, Mercedes-Benz сначала задел «ГАЗель», так как не выдержал боковой интервал. А затем врезался в стоящий грузовик «МАЗ», после чего его отбросило на бетонное ограждение, - сообщил «КП» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

По его словам, ударилась в ограждение тоннеля и «ГАЗель» после столкновения с внедорожником. Водитель Mercedes-Benz был госпитализирован с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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