2020-03-18T23:22:53+03:00
Происшествия

В Новороссийске ветром сносит грузовики с трассы

Их движение ограничено [фото]
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: Алексей Одеров, новороссийский спасотрядФото: Алексей Одеров, новороссийский спасотряд
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Сильнейший норд-ост в Новороссийске сносит большегрузные машины и срывает крыши с домов. Движение автомобилей в сторону Геленджика ограничили сотрудники ДПС.

Фото: Алексей Одеров, новороссийский спасотряд

Фото: Алексей Одеров, новороссийский спасотряд

- Сейчас двигаться в сторону курортного города небезопасно. О снятии режима сообщим дополнительно, - гласит информация на сайте новороссийского ОГИБДД.

Известно, что спасатели уже устраняют последствия стихии.

Фото: Алексей Одеров, новороссийский спасотряд

Фото: Алексей Одеров, новороссийский спасотряд

- С крыши одной из новостроек города-героя ветром снесло часть кровельного материала, который использовался для ремонта. Листами повреждены пять автомобилей. Никто из жителей микрорайона не пострадал, - пояснили "КП"- Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ночью, 18 марта, по данным Росгидромета, порывы ветра будут достигать 29 м/с. На следующий день, 19 марта, норд-ост ослабеет до 23 м/с.

Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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