В Новороссийске ветром сносит грузовики с трассы
Сильнейший норд-ост в Новороссийске сносит большегрузные машины и срывает крыши с домов. Движение автомобилей в сторону Геленджика ограничили сотрудники ДПС.
Фото: Алексей Одеров, новороссийский спасотряд
- Сейчас двигаться в сторону курортного города небезопасно. О снятии режима сообщим дополнительно, - гласит информация на сайте новороссийского ОГИБДД.
Известно, что спасатели уже устраняют последствия стихии.
Фото: Алексей Одеров, новороссийский спасотряд
- С крыши одной из новостроек города-героя ветром снесло часть кровельного материала, который использовался для ремонта. Листами повреждены пять автомобилей. Никто из жителей микрорайона не пострадал, - пояснили "КП"- Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ночью, 18 марта, по данным Росгидромета, порывы ветра будут достигать 29 м/с. На следующий день, 19 марта, норд-ост ослабеет до 23 м/с.
Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU