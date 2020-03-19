Авиакомпания «Азимут» отменила часть рейсов в Ереван из Краснодара и Сочи

19 Март 2020 2020-03-19T08:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупнейшая авиакомпания «Азимут» сократила полетную программу в Ереван из Краснодара и Сочи. Об этом в среду сообщили на сайте перевозчика.

Так, по направлению Краснодар – Ереван – Краснодар отменены рейсы 21 и 23 марта, а с 30 марта по 30 апреля не будет самолетов, которые ежедневно отправлялись по понедельникам, четвергам и субботам.

- По направлению Сочи – Ереван – Сочи отменены рейсы на 19, 26 и 29 марта, а также с 3 апреля по 1 мая, - сообщили на сайте перевозчика.

Авиакомпания вернет деньги пассажирам, которые приобрели билеты по вышеуказанным направлениям в обозначенные даты. Можно оформить заявку в личном кабинете, позвонив в контакт-центр по номеру: 8 (863) 302-02-20, а также по месту приобретения билета.

ИСТОЧНИК KP.RU