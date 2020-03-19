В Краснодаре откроется персональная выставка живописи Александра Куренного

19 Март 2020 2020-03-19T09:07:25+03:00

Она будет действовать с 20 марта по 1 апреля

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В краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет персональная выставка живописи Александра Куренного «Ареал». Она будет действовать с 20 марта по 1 апреля.

- Александр Куренной родился в Краснодаре в 1963 году, с юных лет интересовался изобразительным искусством. В его творчестве совмещается примитивизм, минимализм, фовизм, абстрактное и актуальное искусство, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Ареал человека изображает на своих полотнах художник. В экспозиции можно увидеть леса, реки, городские и промышленные пейзажи. В экспозиции будет представлено более 20 живописных работ. Большая часть вдохновлена пейзажами окрестностей Краснодара.

Выставка будет проходить в соответствии с ограничением количества посетителей до 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU