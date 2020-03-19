За обман сотен клиентов застройщик в Сочи получил 7 лет тюрьмы
Центральный районный суд Сочи вынес приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве в отношении 66-летнего застройщика из Ростова-на-Дону,который в течение нескольких лет активно привлекал средства сотен граждан на строительство четырех многоэтажек в Сочи.
Средства застройщик благополучно собрал,а вот выполнять свои обязательства перед покупателями явно не собирался. Сроки сдачи жилья в эксплуатацию постоянно переносились, пока, наконец, стройка совсем не остановилась.
В общей сложности от мошеннических действий «горе-строителя» пострадали более 140 жителей Краснодарского края и других регионов страны. Им нанесен ущерб на сумму более чем 369 миллионов рублей.
Дело находилось в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД по краю.
- Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал экс-застройщика виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, - говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU