2020-03-19T09:23:17+03:00
Общество

За обман сотен клиентов застройщик в Сочи получил 7 лет тюрьмы

Мошенник оставил без жилья и денег более 140 человек
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентство Инком"Фото МКУ "Агентство Инком"
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Центральный районный суд Сочи вынес приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве в отношении 66-летнего застройщика из Ростова-на-Дону,который в течение нескольких лет активно привлекал средства сотен граждан на строительство четырех многоэтажек в Сочи.

Средства застройщик благополучно собрал,а вот выполнять свои обязательства перед покупателями явно не собирался. Сроки сдачи жилья в эксплуатацию постоянно переносились, пока, наконец, стройка совсем не остановилась.

В общей сложности от мошеннических действий «горе-строителя» пострадали более 140 жителей Краснодарского края и других регионов страны. Им нанесен ущерб на сумму более чем 369 миллионов рублей.

Дело находилось в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД по краю.

- Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал экс-застройщика виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, - говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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