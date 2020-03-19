19 Март 2020 2020-03-19T09:23:29+03:00

В Ейске мужчина вынес из дома техники на 60 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 6 лет тюрьмы

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В полицию Ейского района обратилась женщина. Она рассказала, что из ее дома пропали радиатор, строительные инструменты и швейная машинка. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей. Они установили, что злоумышленник проник в дом через окно.

- Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 34-летнего местного жителя задержали. В его доме нашли часть похищенного имущества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU