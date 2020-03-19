19 Март 2020 2020-03-19T09:48:30+03:00

В Новороссийске мужчину осудят за кражу инструментов Фото: Архив "КП"

Ущерб составил более 60 тысяч рублей

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В пригороде Новороссийска с территории строящегося дома пропали строительные инструменты, оборудование и сантехника. Сумма ущерба превысила более 60 тысяч рублей. Хозяин здания обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Ориентировку передали всем дежурным нарядам. Вскоре мужчину нашли и задержали.

Он рассказал, что выполнял строительные работы в доме потерпевшего. Ночью злоумышленник подъехал к дому, и, приподняв незапертый роллет, проник в гараж. Имущество мужчина вывез на автомобиле, принадлежащем его знакомому.

- В отношении 47-летнего уроженца сопредельного государства возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU